Депутат Рады о грабительском законе Зеленского: "Действия должны быть симметричны"

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива высказался о грабительском законе президента своей страны Владимира Зеленского. По его словам, в этом случае "действия со стороны России должны быть симметричными".

Речь идёт о законе о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и её резидентов. Владимир Зеленский подвисал документ, по сути, дав ему ход.

По мнению депутата Рады Ильи Кивы, Россия должна ответить Украине тем же.

"Уверен, что действия со стороны России должны быть симметричны", - написал он в своём Telegram-канале.