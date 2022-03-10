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Депутат Рады о грабительском законе Зеленского: "Действия должны быть симметричны"

10 марта 2022, 16:25  •  124 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива высказался о грабительском законе президента своей страны Владимира Зеленского. По его словам, в этом случае "действия со стороны России должны быть симметричными".
Речь идёт о законе о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и её резидентов. Владимир Зеленский подвисал документ, по сути, дав ему ход.
По мнению депутата Рады Ильи Кивы, Россия должна ответить Украине тем же.
"Уверен, что действия со стороны России должны быть симметричны", - написал он в своём Telegram-канале.

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