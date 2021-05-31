Депутат Рады не смогла ответить на вопрос украинки, куда делись 250 млн помощи

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Янченко не смогла ответить на вопрос украинки, куда делись 250 млн долларов, предоставленные в рамках программы финансовой помощи.

Каверзный вопрос задала жительница Харькова Ольга, которая смогла дозвониться в эфир телеканала "НАШ". Она обратила внимание, что украинские власти всегда просят о помощи зарубежных партнёров и живут за счёт кредитов, но до обычных людей эти деньги не доходят. Она предложила Янченко попробовать прожить месяц на украинскую пенсию в 1769 гривен (4735 рублей).

Мы получаем помощь от Европы и Америки, но по нашему благосостоянию это не видно. Я вижу только благосостояние депутатов в последние два года. Это очень на них заметно, - цитирует Ольгу портал "Народные новости".

Ведущий программы Александр Лирчук дополнил этот вопрос, поинтересовавшись, куда делись 250 млн долларов иностранной помощи. Однако депутат так и не смогла на него ответить. Вместо этого она начала рассказывать о продаже украинских грузовиков в США, что, по её словам, должно поддержать экономику.