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Депутат Рады не смогла ответить на вопрос украинки, куда делись 250 млн помощи

31 мая 2021, 17:15  •  161 • Политика
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Янченко не смогла ответить на вопрос украинки, куда делись 250 млн долларов, предоставленные в рамках программы финансовой помощи.
Каверзный вопрос задала жительница Харькова Ольга, которая смогла дозвониться в эфир телеканала "НАШ". Она обратила внимание, что украинские власти всегда просят о помощи зарубежных партнёров и живут за счёт кредитов, но до обычных людей эти деньги не доходят. Она предложила Янченко попробовать прожить месяц на украинскую пенсию в 1769 гривен (4735 рублей).
Мы получаем помощь от Европы и Америки, но по нашему благосостоянию это не видно. Я вижу только благосостояние депутатов в последние два года. Это очень на них заметно, - цитирует Ольгу портал "Народные новости".
Ведущий программы Александр Лирчук дополнил этот вопрос, поинтересовавшись, куда делись 250 млн долларов иностранной помощи. Однако депутат так и не смогла на него ответить. Вместо этого она начала рассказывать о продаже украинских грузовиков в США, что, по её словам, должно поддержать экономику.

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