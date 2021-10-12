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Депутат Рады назвал условие "возвращения" Кубани Киеву: Русские захохотали: "Значит никогда"

12 октября 2021, 13:30  •  102 • Политика
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, известный также на Украине тем, что цинично насмехался над сожжёнными в Одессе людьми, назвал условие, при котором России "придётся вернуть" Кубань Киеву. Русские, услышав само условие, захохотали: "Значит никогда!"
По словам Гончаренко, Россия будет вынуждена "вернуть" Кубань, "когда у Украины будет честное руководство". В таком случае, по его словам, Москве "придётся всё отдать и всё вернуть". Об этом он заявил на своём YouTube-канале.
"Кто-нибудь, вызовите санитаров больному!", - хохочет пользователь "Вперёд Смотрящий".
"Можно не переживать, никогда", - пишет Андрей Козлов, говоря о "честном руководстве Украины".
"Т.е. никогда - значит и переживать не стоит", - поддерживает Ирина Папина.

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