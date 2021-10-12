|
Депутат Рады назвал условие "возвращения" Кубани Киеву: Русские захохотали: "Значит никогда"
12 октября 2021, 13:30 • 102 • Политика
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, известный также на Украине тем, что цинично насмехался над сожжёнными в Одессе людьми, назвал условие, при котором России "придётся вернуть" Кубань Киеву. Русские, услышав само условие, захохотали: "Значит никогда!"
По словам Гончаренко, Россия будет вынуждена "вернуть" Кубань, "когда у Украины будет честное руководство". В таком случае, по его словам, Москве "придётся всё отдать и всё вернуть". Об этом он заявил на своём YouTube-канале.
"Кто-нибудь, вызовите санитаров больному!", - хохочет пользователь "Вперёд Смотрящий".
"Можно не переживать, никогда", - пишет Андрей Козлов, говоря о "честном руководстве Украины".
"Т.е. никогда - значит и переживать не стоит", - поддерживает Ирина Папина.
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 октября 2021, 05:35
|
08 октября 2021, 01:00
|
10 октября 2021, 04:55
|
11 октября 2021, 07:10
|
06 октября 2021, 07:00
|
08 октября 2021, 16:10
|
08 октября 2021, 02:45