Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что на посту президента Украины Владимира Зеленского может сменить мэр Киева Виталий Кличко. Нардеп утверждает, что США уже "вручили "чёрную метку" президенту Зеленскому.

"Американские кураторы" Киева задумались над сменой президента Украины. Такую мысль в эфире телеканала "Первый независимый" высказал депутат Верховной Рады Илья Кива. В качестве доказательства своим словам он привёл недавний визит в Незалежную госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Ведь президенту Зеленскому вручили "чёрную метку", - высказал свою точку зрения нардеп. - Ему показали на выход".

Озвучил депутат и свои мысли по поводу вероятного преемника Зеленского на посту президента Украины. В частности, Кива полагает, что ставку могут сделать на мэра Киева Виталия Кличко. В нём, по версии нардепа, сейчас якобы увидели "возможного будущего президента" Незалежной.

Правда, о самом Кличко Кива отозвался весьма нелицеприятно, обозвав его "боксёром-сутенёром".

"Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице", - цитирует слова нардепа РИА Новости.