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Депутат Рады назвал позором задержки зарплат шахтёрам
14 января 2019, 20:24 • 52 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко подверг критике правительство страны за несвоевременные выплаты зарплаты шахтёрам ГП «Селидовуголь» на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
РИА Новости
«Это позор и дикость, когда в XXI веке в стране, которая называет себя европейской, людям нечем кормить своих детей из-за того, что им не выплачивают заработанные за их труд деньги», — заявил лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» на встрече с представителями профсоюзных организаций угольщиков.
2 января сотрудники шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» в Донецкой области объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате.
В Минэнергоугля Украины позже сообщили о задолженности шахтёрам почти 200 млн гривен.
Ранее сообщалось, что работники шахты приостановили голодовку после частичной выплаты властями зарплаты за сентябрь и октябрь.
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