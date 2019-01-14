Депутат Рады назвал позором задержки зарплат шахтёрам

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко подверг критике правительство страны за несвоевременные выплаты зарплаты шахтёрам ГП «Селидовуголь» на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

«Это позор и дикость, когда в XXI веке в стране, которая называет себя европейской, людям нечем кормить своих детей из-за того, что им не выплачивают заработанные за их труд деньги», — заявил лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» на встрече с представителями профсоюзных организаций угольщиков.

2 января сотрудники шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» в Донецкой области объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате.

В Минэнергоугля Украины позже сообщили о задолженности шахтёрам почти 200 млн гривен.

Ранее сообщалось, что работники шахты приостановили голодовку после частичной выплаты властями зарплаты за сентябрь и октябрь.