Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
NI придумал, как устроить "худший кошмар" для России и Китая
В Иране началось строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" с участ...
Вышинский высказал ВСЕ о Зеленском и политике Незалежной! ИСТИНА от украинского ...
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую п...
Главная / Украина

Депутат Рады назвал позором проявления расизма в матче «Динамо» и «Шахтёра»

11 ноября 2019, 18:39  •  56 • Украина
Украинский борец руандийского происхождения, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с проявлением расизма во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром».
 
© Kadir Caliskan, via www.imago-im/www.imago-images.de globallookpress.com
 

«Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путём унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Не знаниями, не достижениями, не успехами, не поступками... Это позорно не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и позорно для всей страны», — написал Беленюк в своём Instagram.

Он подчеркнул, что считает подобные инциденты недопустимыми.

«Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города», — подытожил депутат.

Во втором тайме матча болельщики с трибун начали оскорблять футболиста «Шахтёра» Тайсона по расовому признаку, вследствие чего игра была приостановлена. Тайсон и его партнёр по команде Дентиньо эмоционально отреагировали на такое поведение фанатов, не сумев сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что в киевском «Динамо» назвали поспешным обвинение фанатов клуба в расизме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
10 ноября 2019, 19:54
В Одессе памятную доску маршалу Жукову облили краской
10 ноября 2019, 19:54
МИД Украины заявил о готовой стратегии защиты Мазура на суде в Польше
11 ноября 2019, 08:54
«Терминологическое недоразумение»: как украинские власти намерены создавать «условия» для работы СМИ
11 ноября 2019, 15:24
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
11 ноября 2019, 18:39
Депутат Рады назвал позором проявления расизма в матче «Динамо» и «Шахтёра»
10 ноября 2019, 19:54
Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
07 ноября 2019, 04:24
Осталось две недели: Кабмин Украины устал ждать марта, чтобы запретить ввоз вагонов из России
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
06 ноября 2019, 02:24
Ночной кошмар США: "Дивноморье", "Палантин" и прочие "Подсолнухи"
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.