Депутат Рады назвал подарок Вашингтона Путину: "Заманили, организовали"

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал подарок Вашингтона президенту России Владимиру Путину. По словам политика, американские спецслужбы сделали всё необходимое: "Заманили, организовали".

Как рассказал Илья Кива в эфире украинского телевидения, спецслужбы США "подарили" Путину арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По мнению политика, Саакашвили пообещали, что у него "всё будет в порядке", если тот приедет в Грузию. Депутат отметил, что США "заманили" украино-грузинского политика, "организовали коридор", потому что "всё контролирует Госдеп - как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине".

"Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится. Вот и всё", - указал Кива.

Ранее задержанный в Грузии политический деятель Михаил Саакашвили написал слёзное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником Путина".