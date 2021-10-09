|
Депутат Рады назвал подарок Вашингтона Путину: "Заманили, организовали"
09 октября 2021, 11:25 • 309 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал подарок Вашингтона президенту России Владимиру Путину. По словам политика, американские спецслужбы сделали всё необходимое: "Заманили, организовали".
Как рассказал Илья Кива в эфире украинского телевидения, спецслужбы США "подарили" Путину арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По мнению политика, Саакашвили пообещали, что у него "всё будет в порядке", если тот приедет в Грузию. Депутат отметил, что США "заманили" украино-грузинского политика, "организовали коридор", потому что "всё контролирует Госдеп - как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине".
"Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится. Вот и всё", - указал Кива.
Ранее задержанный в Грузии политический деятель Михаил Саакашвили написал слёзное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником Путина".
Подпишитесь на нас
309
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2021, 15:50
|
02 октября 2021, 18:29
|
02 октября 2021, 23:40
|
07 октября 2021, 02:15
|
06 октября 2021, 07:00
|
05 октября 2021, 04:45
|
06 октября 2021, 07:35