Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новое предупреждение Порошенко: Россия может напасть на Мариуполь
«Мы должны работать вместе»: президент Хорватии выступила за диалог с Россией
МИД РФ назвал абсурдными заявления о попытках Москвы повлиять на Brexit
Венгрия готова развивать сотрудничество с Россией вопреки Вашингтону
Главная / Украина

Депутат Рады назвал незаконную вырубку лесов на Украине «скандалом международного уровня»

16 июля 2018, 19:39  •  80 • Украина
Депутат Верховной рады Борислав Берёза заявил, что незаконная вырубка лесов, а также неконтролируемая добыча янтаря на Украине являются «скандалом международного уровня».
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что таким образом он отреагировал на отчёт британских специалистов, которые описывают данные противозаконные действия.

«Это уже скандал международного уровня. Британцы опубликовали отчёт о катастрофической незаконной вырубке лесов на Украине и о незаконной добыче янтаря. C Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира, и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых», — указал он.

По словам Берёзы, в стране действует мораторий на вырубку леса, но это абсолютно не мешает вывозить его в страны Европейского союза вопреки не только украинским законам, но и принятым в объединении нормам.

«Во время действия моратория на вырубку леса в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в €1 млрд в 2017 году», — написал он.

Депутат указал, что подобное — «не только признак системной коррупции, но и наплевательское отношение к экосистеме Украины и к будущему государства».

Ранее в Раде предрекли Украине экономическую катастрофу из-за действий Запада.

Бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН отметил, что промахи нынешнего украинского руководства приводят к изоляции в Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
15 июля 2018, 20:54
В Минобороны Украины рассказали о причине разрыва миномёта на Ровенском полигоне
15 июля 2018, 20:54
На Украине спасли застрявших под землёй шахтёров
16 июля 2018, 19:39
Депутат Рады назвал незаконную вырубку лесов на Украине «скандалом международного уровня»

16 июля 2018, 13:09
Денисова предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков
16 июля 2018, 06:39
«Диалог будет выстраиваться на взаимном уважении»: что обсудят Трамп и Путин на саммите в Хельсинки
16 июля 2018, 16:24
Турчинов назвал разработку ракетного оружия одним из приоритетов украинского ОПК
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 июля 2018, 21:24
Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа
10 июля 2018, 10:39
«Войны не будет - Киев прижал уши»: Захар Прилепин покидает Донбасс
14 июля 2018, 02:54
«Закрой свой рот» или как российские либералы встречают иностранцев (Анна Сочина)
11 июля 2018, 09:54
Москва, купи слона!
13 июля 2018, 07:24
Крым и Донбасс воюют за нас!
13 июля 2018, 02:24
Деньги, секс и шпионаж: Как Карина Цуркан собирала госсекреты России и миллионы долларов
11 июля 2018, 09:54
Прощай, Украина!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.