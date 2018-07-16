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Депутат Рады назвал незаконную вырубку лесов на Украине «скандалом международного уровня»
16 июля 2018, 19:39 • 80 • Украина
Депутат Верховной рады Борислав Берёза заявил, что незаконная вырубка лесов, а также неконтролируемая добыча янтаря на Украине являются «скандалом международного уровня».
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что таким образом он отреагировал на отчёт британских специалистов, которые описывают данные противозаконные действия.
«Это уже скандал международного уровня. Британцы опубликовали отчёт о катастрофической незаконной вырубке лесов на Украине и о незаконной добыче янтаря. C Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира, и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых», — указал он.
По словам Берёзы, в стране действует мораторий на вырубку леса, но это абсолютно не мешает вывозить его в страны Европейского союза вопреки не только украинским законам, но и принятым в объединении нормам.
«Во время действия моратория на вырубку леса в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в €1 млрд в 2017 году», — написал он.
Депутат указал, что подобное — «не только признак системной коррупции, но и наплевательское отношение к экосистеме Украины и к будущему государства».
Ранее в Раде предрекли Украине экономическую катастрофу из-за действий Запада.
Бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН отметил, что промахи нынешнего украинского руководства приводят к изоляции в Европе.
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