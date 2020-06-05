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Депутат Рады назвал МВФ «откровенными врагами»

05 июня 2020, 13:55  •  159 • Украина
Киев, 5 июня. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал МВФ «откровенными врагами», а предлагаемые ими условия по кредитованию — «вопросом капитуляции».
В эфире телеканала «112» Рабинович напомнил, что в тяжелейшее для экономики время во главе Украины стоят «люди, не умеющие управлять».
«Поэтому МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс — где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине закрылись школы?» — задался вопросом парламентарий.
При этом он удивился, почему власти не видят, что разговаривают «с откровенными врагами».
«Когда международная финансовая организация предлагает пенсионерам еще поднять пенсионный возраст — вы с врагами разговариваете. Когда МВФ говорит — возьмите, уничтожьте собственную медицину — вы разговариваете с врагами»,  — заявил он, добавив, что предложения МВФ — это «вопрос капитуляции».
Международный валютный фонд и Украина сумели выработать предварительное соглашение о кредите стенд-бай размером пять миллиардов долларов сроком на полтора года.
Ранее в четверг руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине МВФ для получения новых займов, являются крайне сложными и неприемлемы по многим параметрам. 
Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя Федеральному агентству новостей заявление Арахамии, напомнил, что текст меморандума готовился втайне, и после его подписания и публикации текст «шокировал буквально всех», поскольку в документе были вещи, противоречащие тому, что еще недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, глава государства заявлял, что закрытие больниц в стране недопустимо, однако это требование содержится в подписанном документе.
Примерно так же международный кредитор прошелся и по образовательным учреждениям, продолжил политолог. Меморандум провозглашает проведение их «оптимизации» (то есть сокращения количества), в то время как президент страны буквально на днях в одном из регионов заявлял, что собирается открыть по пять новых школ в каждом его районе.
Политолог предположил, что Украина решила пойти по уже проторенной дороге: пообещать Западу, что она согласна на его условия, дождаться денег и отказаться выполнять взятые на себя обязательства.
Автор: Олег Волков

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