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Депутат Рады назвал Бандеру террористом
13 января 2020, 14:54 • 201 • Украина
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.
© Макс Бужанский Facebook
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пост политика в Facebook.
«В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок. Но, что интересно, в ходе судебных слушаний и покойный Степан, и его коллеги наотрез отказались выступать на польском языке, протестуя таким образом против этнической политики Польши конца 20—30-х годов прошлого века», — написал он.
Вместе с этим он выразил непонимание в отношении украинских националистов, которые считают себя последователями Бандеры, но при этом «в точности копируют в гуманитарных и языковых в том числе вопросах политику той самой Польши 1930-х».
Ранее Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
В ноябре 2019 года на Украине создали национальную комиссию по стандартам госязыка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».
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