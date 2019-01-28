Депутат Рады насчитал Украине миллиарды долларов убытков от потери российского газа

Потеря контракта на транзит российского газа в Европу обернётся для Украины миллиардами долларов убытков и вызовет катастрофические последствия для экономики страны, считает депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

В эфире телеканала News One он заявил, что только обслуживание недействующего газопровода обойдется Киеву в три миллиарда долларов в год. "Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся?" - спросил депутат.

Напомним, Минэнерго Украины рассчитывает, что Москва будет вынуждена заключить с Киевом новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года, потому что до этой даты "Северный поток-2" могут не успеть ввести в строй. Российская сторона при этом настаивает на том, что новый контракт должен быть коммерчески выгодным и конкурентоспособным.