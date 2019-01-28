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Депутат Рады насчитал Украине миллиарды долларов убытков от потери российского газа

28 января 2019, 10:09  •  140 • Политика
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович оценил катастрофические последствия завершения газового контракта с Россией. По его словам, обслуживание недействующего газопровода принесёт Киеву миллиарды долларов ежегодных убытков.
Потеря контракта на транзит российского газа в Европу обернётся для Украины миллиардами долларов убытков и вызовет катастрофические последствия для экономики страны, считает депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.
В эфире телеканала News One он заявил, что только обслуживание недействующего газопровода обойдется Киеву в три миллиарда долларов в год. "Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся?" - спросил депутат.
Напомним, Минэнерго Украины рассчитывает, что Москва будет вынуждена заключить с Киевом новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года, потому что до этой даты "Северный поток-2" могут не успеть ввести в строй. Российская сторона при этом настаивает на том, что новый контракт должен быть коммерчески выгодным и конкурентоспособным.

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