Депутат Рады напомнил Варшаве об исторической неизбежности: "Польша все сделала правильно"

Депутат Верховной рады Максим Бужанский напомнил официальной Варшаве на неизбежный итог и историческую справедливость в связи с её провальной политикой. "Польша всё сделала правильно", - написал он с иронией, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе.

"1939 год. Польша, по ее логике, все сделала правильно", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что тогда она "напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии".

"21 век. Польша все сделала правильно", - добавил он.

Депутат напомнил о том, что Варшава поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке, а также активно вмешивалась во внутренние дела Белоруссии.

"И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года", - отметил Бужанский.

По словам политика, хотя масштаб событий и отличается от прошлых лет, но "принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же". Бужанский также добавил, что не понимает, почему Варшава ждёт дружественных действий от Минска, если сама проявляла агрессивную политику в отношении Белоруссии.