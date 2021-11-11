Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Депутат Рады напомнил Варшаве об исторической неизбежности: "Польша все сделала правильно"

11 ноября 2021, 07:35  •  191 • Политика
Депутат Верховной рады Максим Бужанский напомнил официальной Варшаве на неизбежный итог и историческую справедливость в связи с её провальной политикой. "Польша всё сделала правильно", - написал он с иронией, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе.
"1939 год. Польша, по ее логике, все сделала правильно", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что тогда она "напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии".
"21 век. Польша все сделала правильно", - добавил он.
Депутат напомнил о том, что Варшава поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке, а также активно вмешивалась во внутренние дела Белоруссии.
"И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года", - отметил Бужанский.
По словам политика, хотя масштаб событий и отличается от прошлых лет, но "принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же". Бужанский также добавил, что не понимает, почему Варшава ждёт дружественных действий от Минска, если сама проявляла агрессивную политику в отношении Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





191
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми играми - Додон
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 00:00
Париж и Берлин поощряют агрессию Киева. Захарова назвала две версии
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми игра...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
06 ноября 2021, 19:05
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
07 ноября 2021, 00:20
К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
09 ноября 2021, 10:05
Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть хуже"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.