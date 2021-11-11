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Депутат Рады напомнил Варшаве об исторической неизбежности: "Польша все сделала правильно"
11 ноября 2021, 07:35 • 191 • Политика
Депутат Верховной рады Максим Бужанский напомнил официальной Варшаве на неизбежный итог и историческую справедливость в связи с её провальной политикой. "Польша всё сделала правильно", - написал он с иронией, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе.
"1939 год. Польша, по ее логике, все сделала правильно", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что тогда она "напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии".
"21 век. Польша все сделала правильно", - добавил он.
Депутат напомнил о том, что Варшава поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке, а также активно вмешивалась во внутренние дела Белоруссии.
"И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года", - отметил Бужанский.
По словам политика, хотя масштаб событий и отличается от прошлых лет, но "принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же". Бужанский также добавил, что не понимает, почему Варшава ждёт дружественных действий от Минска, если сама проявляла агрессивную политику в отношении Белоруссии.
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