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Депутат Рады Кива заявил, что Украину ждет уничтожение и погибель

30 апреля 2020, 10:10  •  204 • Украина
Киев, 30 апреля. Пока на Украине не появится лидер, способный собрать страну и навести порядок, государство ждет уничтожение и гибель. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа  — За жизнь» Илья Кива.
На сегодняшний день власти страны проводят второй этап экспансии, в рамках которой в госорганы внедряют «рекомендованные» Западом кадры, заявил Кива. По словам политика, частью такой программы как раз является назначение на должность вице-премьера Михаила Саакашвили.
«Сегодня проходит второй этап экспансии и захвата власти в Украине. Первый прошел достаточно эффективно, они расставили своих людей, даже получили в свой актив предыдущего президента — Порошенко, которого мы никак не можем привести на скамью подсудимых», — заявляет депутат.
Он также считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не способен противостоять, поэтому лоббизм проникает абсолютно во все ветви власти. В качестве примера он приводит ситуацию в парламенте, треть которого «борется за интересы своих хозяев, а не украинского народа».
По мнению Кивы, назначение Саакашвили было одним из условий для выдачи кредитов МВФ. Политик считает, что у Саакашвили нет ни программы, ни команды, а лишь поддержка международных финансовых организаций и дипломатов США, которым выгодно наличие агентов внутри украинской власти.
«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа», — приводит слова Ильи Кива пресс-служба депутата.
Автор: Сергей Андреев

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