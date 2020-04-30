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Депутат Рады Кива заявил, что Украину ждет уничтожение и погибель
30 апреля 2020, 10:10 • 204 • Украина
Киев, 30 апреля. Пока на Украине не появится лидер, способный собрать страну и навести порядок, государство ждет уничтожение и гибель. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
На сегодняшний день власти страны проводят второй этап экспансии, в рамках которой в госорганы внедряют «рекомендованные» Западом кадры, заявил Кива. По словам политика, частью такой программы как раз является назначение на должность вице-премьера Михаила Саакашвили.
Он также считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не способен противостоять, поэтому лоббизм проникает абсолютно во все ветви власти. В качестве примера он приводит ситуацию в парламенте, треть которого «борется за интересы своих хозяев, а не украинского народа».
По мнению Кивы, назначение Саакашвили было одним из условий для выдачи кредитов МВФ. Политик считает, что у Саакашвили нет ни программы, ни команды, а лишь поддержка международных финансовых организаций и дипломатов США, которым выгодно наличие агентов внутри украинской власти.
Автор: Сергей Андреев
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