Киев, 30 апреля. Пока на Украине не появится лидер, способный собрать страну и навести порядок, государство ждет уничтожение и гибель. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

На сегодняшний день власти страны проводят второй этап экспансии, в рамках которой в госорганы внедряют «рекомендованные» Западом кадры, заявил Кива. По словам политика, частью такой программы как раз является назначение на должность вице-премьера Михаила Саакашвили.

«Сегодня проходит второй этап экспансии и захвата власти в Украине. Первый прошел достаточно эффективно, они расставили своих людей, даже получили в свой актив предыдущего президента — Порошенко, которого мы никак не можем привести на скамью подсудимых», — заявляет депутат.

Он также считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не способен противостоять, поэтому лоббизм проникает абсолютно во все ветви власти. В качестве примера он приводит ситуацию в парламенте, треть которого «борется за интересы своих хозяев, а не украинского народа».

По мнению Кивы, назначение Саакашвили было одним из условий для выдачи кредитов МВФ. Политик считает, что у Саакашвили нет ни программы, ни команды, а лишь поддержка международных финансовых организаций и дипломатов США, которым выгодно наличие агентов внутри украинской власти.