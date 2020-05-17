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Депутат Рады Бардина заявила, что Зеленский меняет стратегию решения конфликта на Донбассе
17 мая 2020, 07:55 • 212 • Украина
Киев, 17 мая. Президент Украины Владимир Зеленский меняет стратегию по установлению мира на Донбассе. Об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» Марина Бардина.
По ее словам, когда Зеленский пришел к власти, он попытался двигаться тем же путем, что и его предшественник Петр Порошенко. Однако, как стало понятно, эта тактика не сработала в течение пяти лет и не возымеет успеха в дальнейшей, пояснила Бардина.
Она также отметила, что в настоящее время Киев начал двигаться в сторону исполнения минских договоренностей. Однако, по мнению украинского депутата, главным сейчас является предоставление Красному Кресту доступа на территории. По ее мнению, это должно помочь в завершении списков передачи пленных.
Напомним, вместе с тем в офисе президента Украины 14 мая заявили, что Киев не будет закреплять особый статус Донбасса в конституции. Также было заявлено, что проведение местных выборов в Донбассе будет возможно только после передачи украинским властям контроля на границе с РФ. Об этом пишет газета «Известия».
Автор: Сергей Андреев
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