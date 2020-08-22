Депутат "напремировал" самого себя на миллионы? В Мосгордуме - очередной скандал

Следственный комитет России возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. По данным следствия, он с ноября 2019-го по февраль текущего года ежемесячно представлял в аппарат Думы документы о премировании своей помощницы Ирины Кузнецовой, ну а она, в свою очередь, отдавала деньги депутату.

Рассказывая об этой истории, ведущая Царьграда Мария Иваткина попросила зрителей не спешить с выводами. Не исключено, что Шереметьева просто кто-то решил убрать. Ведь депутат известен прежде всего своей активной критикой в адрес мэра Москвы, а также руководства Мосгордумы - о том, что именно он критиковал, также рассказала ведущая в своей программе "Индекс Иваткиной".

Впрочем, следствию ещё предстоит разобраться, виновен Шереметьев в нетрудовых доходах или нет. Но вот в чём парадокс: помощник депутата получает за свою работу зарплату, а сам депутат - нет: его работа считается общественной и не оплачивается. Исключения составляют лишь председатели комиссий, которые получают порядка полумиллиона рублей в месяц, а они сплошь члены "Единой России".

"Всё специально сделано для того, чтобы подвести нас к коррупции какой-то", - комментирует ситуацию другой депутат Мосгордумы - Евгений Ступин.

Он также назвал обвинения в отношении своего коллеги странными. Хотя бы из-за размера премии помощнице. Если верить материалам дела, то Шереметьев предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании Кузнецовой в размере от 350 тысяч до 600 тысяч рублей ежемесячно. По словам депутата Ступина, премиальный фонд на всех парламентариев одинаковый - около 200 тысяч рублей.

"Я не хочу тут рьяно защищать депутата Олега Шереметьева, вполне возможно, схема сотрудничества между ним и помощницей Кузнецовой имела место - пусть Следственный комитет разбирается", - заявила Иваткина. "Но, думаю, не стоит исключать, что заведение уголовного дела - это результат межфракционной войны в Московской городской думе.

Кстати, Генпрокуратура России всё же начала проверку доходов спикера московского парламента Алексея Шапошникова. Так что, думаю, мы ещё увидим продолжение мосгордумовской саги,

- подвела итог журналистка.