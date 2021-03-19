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Депутат "на бюджете": московский слуга народа оказался в эпицентре скандала

19 марта 2021, 17:20  •  190 • Политика
Депутат Мосгордумы Нодари Хананашвили в очередной раз оказался в эпицентре скандала. После декабрьского расследования о попытках освоить бюджет для реализации собственных целей он продолжает светиться в лентах, связанных с опальным олигархом Михаилом Ходорковским.
Царьград продолжает рассказывать о представителях властей, попавших в поле зрения расследователей. И речь идёт не только о расследованиях официальных правоохранительных органах. Говорим мы и о журналистских расследованиях. И одним из героев (или антигероев) подобного стал депутат Мосгордумы Нодари Хананашвили.
Несколько дней тому назад он был задержан на форуме муниципальных депутатов, организованного "Объединёнными демократами". Впрочем, на поверку оказалось, что одним из интересантов форума стал опальный олигарх Михаил Ходорковский. Но сейчас не о нём. А о депутате Хананашвили.
Внимание расследователей в своё время привлекла программа "Развитие общественного самоуправления" стоимостью 3,5 миллиона рублей. Запускать программу депутат, как писали Mos.news, планировал именно в кризисный год, полагая, что на старте 800 тысяч рублей следует отправить на социологическое исследование. А затем 1 миллион 245 тысяч рублей потратить на оплату сотрудников, участвующих в программе. Ещё 430 тысяч рублей следовало бы отправить на административно-управленческие расходы.
"То есть видный общественный деятель решил, что он за деньги своего района (считай, жителей) будет рассылать (вероятно, им же) писульки от Ходорковского, Навального и со товарищи (интересно, а у них берёт)? Тогда придётся вспомнить, что Хананашвили является председателем бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов района Академический и деньги в Департаменте финансов Москвы он выпрашивает для себя", - отмечалось в публикации.
Другими словами, авторы расследования сделали вывод, что под прикрытием целевой программы депутат Мосгордумы проталкивал собственные интересы, чтобы через реализацию освоить средства. Сам депутат всё больше комментирует не подобные обвинения, а задержания на скандальном форуме, устраивая из ленты в Facebook калейдоскоп фотографий из автозаков. Будто бы эти фотосессии и были целью проведения события.

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