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Депутат "Единой России" в прямом эфире призналась, почему голосовала за QR-коды

16 декабря 2021, 20:35  •  108 • Политика
Депутат "Единой России" Светлана Разворотнева в прямом эфире призналась, почему голосовала за QR-коды на сегодняшнем заседании Госдумы. Она высказала мнение, что пандемия коронавируса требует быстрых мер, но при этом важно унифицировать применительную практику.
Государственная Дума России в первом чтении приняла проект закона об использовании QR-кодов, подчеркнул экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
Он обсудил эту новость с гостьей студии депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия" Светланой Разворотневой. Она сообщила, что голосовала за введение меры, и постаралась объяснить почему.
Парламентарий высказала мнение, что пандемия коронавируса требует быстрых мер, но при этом важно унифицировать применительную практику, чтобы все регионы действовали по единым правилам.
Как-то привязались к этим QR-кодам. Это красивое слово, наверное. Непонятное и очень пиарное. А речь ведь идёт на самом деле о другом, - добавила собеседница Царьграда.
Так, одобренная сегодня инициатива в первую очередь о том, что внедряется принцип двух ключей для задействования подобных мер в субъектах страны - губернатор и санитарный врач.
Также законопроект подразумевает официальный ввод сертификата, который выдаётся человеку, если он сделал прививку, переболел или имеет антитела к инфекции.
Если губернатор и региональный Минздрав решат, что надо как-то ограничивать активность жителей из-за тяжёлой эпидемической ситуации в субъекте, этот документ станет официальным основанием для посещения общественных мест и так далее, пояснила Разворотнева.

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