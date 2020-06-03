Депутат прокомментировал "планы России по захвату юга Украины": "Бредометр зашкаливает"

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в интервью "РИА Новости" высказывание Рефата Чубарова, главы экстремистского формирования "Меджлис крымско-татарского народа"*, о будто бы планах России по захвату территорий на юге Украины.

Недавно лидер экстремистской организации заявил, что якобы РФ собирается занять Каховское водохранилище, расположенное в Херсонской области. Ранее этот район снабжал питьевой водой Крым.

Чубаров уверял, будто бы Москва для этого может задействовать силы ВКС и Черноморского флота.

По мнению Бальбека, глава "Меджлиса"* попросту пытается спровоцировать конфликт, поскольку в этом и заключается его бизнес.

Особенно его карман это очень сильно тревожит. Вот и зашкалил "бредометр" у скандального продажного политика, - подчеркнул депутат.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена