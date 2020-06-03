|
Депутат прокомментировал "планы России по захвату юга Украины": "Бредометр зашкаливает"
03 июня 2020, 10:55 • 198 • Политика
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал "планы России по захвату юга Украины", о которых заявил глава экстремистского формирования "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров. По его мнению, у лидера данной организации попросту "зашкалил бредометр".
Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в интервью "РИА Новости" высказывание Рефата Чубарова, главы экстремистского формирования "Меджлис крымско-татарского народа"*, о будто бы планах России по захвату территорий на юге Украины.
Недавно лидер экстремистской организации заявил, что якобы РФ собирается занять Каховское водохранилище, расположенное в Херсонской области. Ранее этот район снабжал питьевой водой Крым.
Чубаров уверял, будто бы Москва для этого может задействовать силы ВКС и Черноморского флота.
По мнению Бальбека, глава "Меджлиса"* попросту пытается спровоцировать конфликт, поскольку в этом и заключается его бизнес.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
198
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2020, 07:55
|
02 июня 2020, 02:55
|
28 мая 2020, 23:55
|
31 мая 2020, 01:55
|
30 мая 2020, 10:55
|
27 мая 2020, 23:20
|
01 июня 2020, 00:55