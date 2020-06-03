Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Главная / Политика

Депутат прокомментировал "планы России по захвату юга Украины": "Бредометр зашкаливает"

03 июня 2020, 10:55  •  198 • Политика
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал "планы России по захвату юга Украины", о которых заявил глава экстремистского формирования "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров. По его мнению, у лидера данной организации попросту "зашкалил бредометр".
Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в интервью "РИА Новости" высказывание Рефата Чубарова, главы экстремистского формирования "Меджлис крымско-татарского народа"*, о будто бы планах России по захвату территорий на юге Украины.
Недавно лидер экстремистской организации заявил, что якобы РФ собирается занять Каховское водохранилище, расположенное в Херсонской области. Ранее этот район снабжал питьевой водой Крым.
Чубаров уверял, будто бы Москва для этого может задействовать силы ВКС и Черноморского флота.
По мнению Бальбека, глава "Меджлиса"* попросту пытается спровоцировать конфликт, поскольку в этом и заключается его бизнес.
Особенно его карман это очень сильно тревожит. Вот и зашкалил "бредометр" у скандального продажного политика, - подчеркнул депутат.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



198
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный поток - 2" - эксперт
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметили неочевидные детали
03 июня 2020, 09:55
Американцы готовятся к войне - или с Россией, или с Китаем: Леонков заявил о "новой авантюре"
03 июня 2020, 09:55
Мир на пороге "безумных перемен": На Украине увидели приближение третьей мировой
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "з...
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный ...
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2020, 07:55
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
31 мая 2020, 01:55
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
27 мая 2020, 23:20
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.