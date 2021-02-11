Депутат прокомментировал предложение Киева о полетах НАТО над Крымом

В НАТО «сидят хоть и русофобы, но реалисты», заявил в среду, 10 февраля, депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия об использовании воздушного пространства Крыма для операций альянса.

«Если в Киеве думают, что завтра самолеты НАТО начнут летать над Симферополем, то это заблуждение или, наоборот, наивность. В альянсе, в отличие от команды (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского, сидят хоть и русофобы, но реалисты. Запустить самолет в сторону Крыма — это выписать пилоту билет на эшафот или, если повезет, в симферопольский СИЗО, куда его поместят в случае удачного катапультирования», — приводит «РИА Новости» его слова.

Бальбек подчеркнул, что если НАТО согласится с предложением Крыма, то это закончится дипломатическим скандалом и судом, о чем в альянсе «прекрасно знают». Он также предположил, что НАТО может предложить Киеву самому реализовывать свою идею.

«Мол, вы летите, а мы душой с вами, если что — опять истерику устроим про «агрессию русских», — добавил депутат.

Ранее в среду Криклий в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)» для операций Североатлантического альянса по транспортировке войск, оборудования, грузов.

1 февраля сообщалось, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря. Учения были нацелены на обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.