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Депутат призвал запретить в России микрофинансовые организации
20 октября 2020, 15:45 • 64 • Политика
Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции партии в Государственной думе Сергей Миронов выступил за запрет микрофинансовых организаций в стране. Об этом во вторник, 20 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
«Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300–700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей», — сказал политик.
Он также предложил провести для заемщиков таких организаций кредитную амнистию, списав их долги. Миронов указал, что в период экономического кризиса подобные организации представляют удвоенную опасность для общества.
«Они и в обычных условиях несут обществу только вред, а во время экономического кризиса они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество с такой скоростью, что мы можем скатиться в новые девяностые всего за несколько лет», — добавил парламентарий.
В марте — июне 2020 года, на которые пришелся пик карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, 29% заемщиков МФО впервые взяли микрокредит.
При этом, по последним данным ЦБ, портфель микрозаймов во втором квартале сократился на 3% — до 213 млрд рублей. Количество заемщиков из-за ужесточения требований снизилось до 11,5 млн человек.
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