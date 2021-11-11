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Депутат признал с трибуны: Осложнения и смерти после прививок от ковида есть

11 ноября 2021, 21:00  •  337 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Нечаев в ходе выступления на заседании признал, что в России отмечены случаи осложнений после вакцинации от ковида, так же как и смерти. И властям не следует, не глядя, маркировать такие сведения как фейки. Государство должно нести ответственность, так же как и производители препаратов.
С трибуны в Госдуме Алексей Нечаев напомнил результаты опроса ВЦИОМ, которые показали, что 77% жителей России выступают против обязательной вакцинации от ковида. Тем не менее массовая вакцинация в России из добровольной превращается в добровольно-принудительную, подчеркнул Нечаев, добавив, что с отдельными случаями предстоит разбираться, например, в Санкт-Петербурге.
Если государство требует массовой вакцинации, принуждая делать укол, то оно должно и нести ответственность за вероятные осложнения. Тем более что прецеденты есть, признал депутат с трибуны:
Мы знаем много историй, не будем их сейчас здесь пересказывать. Но очень странно, что до сих пор людей перед вакцинацией заставляют подписывать отказ от претензий. Это очень странная пропаганда. Откажитесь от претензий! И ни в чём себе не отказывайте потом... Это, конечно, явно не повышает доверие к прививкам от коронавируса. Если они так хороши, почему государство не готово брать ответственность за последствия? Более того, открытой информации о последствиях прививок тоже нет. Всё, что возникает, пытаются маркировать как фейки и отрицательную пропаганду. Но есть же реальные случаи. И пресса о них пишет, и мы лично сталкивались.
Нечаев упомянул и "одного учёного", который накануне заявлял, что его вакциной должны вакцинироваться все. Очевидно, речь идёт о главе НИЦЭМ имени Гамалеи Александре Гинцбурге. Так вот, Нечаев полагает, что, озвучивая такие призывы, учёные также должны брать на себя ответственность.
Чтобы реализовать задумку, следует создать независимую систему регистрации осложнений после вакцинации, где свои выводы могли бы делать врачи с разными позициями, полагает депутат. Ещё более подробно о речи Нечаева "Первый русский" писал ранее.

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