Депутат предостерёг Украину от фатальной ошибки с Крымом: ВСУ не сделают и шагу

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости иметь военный сценарий "возвращения" Крыма. Парламентарий предостерёг Украину от фатальной ошибки в отношении полуострова, отметив, что всё наступление ВСУ закончится, даже не успев начаться.

Ранее бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что Киеву, мол, необходимо иметь уже наработанный силовой сценарий по "возвращению" Крыма, а также Донбасса. Экс-министр высказался за вооружённый сценарий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал слова Авакова "сплошным безумием". Парламентарий весьма жёстко осадил бывшего министра, предупредив о том, что "Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем".

По мнению депутата, подобная попытка завершится для Киева весьма плачевно и фатально - ВСУ даже шага сделать не успеют.

"Не советую давать повод нашим вооружённым силам показать свою мощь, - выразил свою точку зрения Шеремет в интервью для "РИА Новости". - Всё наступление украинской армии закончится, не успев начаться".