Депутат предложил запретить иноагентам организовывать публичные мероприятия

В России предложили запретить иностранным агентам выступать в роли организаторов публичных мероприятий. Соответствующее обращение подготовил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В письме Генпрокурору России Игорю Краснову парламентарий отметил, что на данный момент законодательство запрещает ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий, однако перечень не содержит ограничений ни для НКО, ни для физлиц, которые признаны иноагентами и внесены в соответствующие реестры.

«Прошу вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц — представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, физических лиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента», — цитирует текст обращения RT в пятницу, 22 января.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах.

Согласно закону физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами, в том числе незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Кроме того, документ запрещает проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, данный закон направлен на то, чтобы на зарубежные деньги нельзя было вмешиваться в российскую политику.