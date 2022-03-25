Депутат предложил ввести в школах России ещё два обязательных урока

Два обязательных урока могут ввести в школах. С соответствующим предложением выступил депутат от ЯНАО Иван Вершинин.

Иван Вершинин советует снова преподавать начальную военную подготовку в школах. По его словам, патриотическим воспитанием детей нужно заниматься усерднее, а не формально.

Необходимо вернуть в школы начальную военную подготовку и уроки политинформации,

- сказал депутат на заседании облдумы.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский выступил с неожиданной инициативой. Он считает, что патриотическое воспитание в России нужно активнее развивать, поэтому предложил перенять американский опыт - давать клятву верности своей стране перед государственным флагом.