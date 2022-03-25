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Депутат предложил ввести в школах России ещё два обязательных урока

25 марта 2022, 11:00  •  421 • Политика
Два обязательных урока могут ввести в школах. С соответствующим предложением выступил депутат от ЯНАО Иван Вершинин.
Иван Вершинин советует снова преподавать начальную военную подготовку в школах. По его словам, патриотическим воспитанием детей нужно заниматься усерднее, а не формально.
Необходимо вернуть в школы начальную военную подготовку и уроки политинформации,
- сказал депутат на заседании облдумы.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский выступил с неожиданной инициативой. Он считает, что патриотическое воспитание в России нужно активнее развивать, поэтому предложил перенять американский опыт - давать клятву верности своей стране перед государственным флагом.

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