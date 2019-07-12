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Депутат предложил водителям и продавцам спасаться от безработицы в приютах для животных

12 июля 2019, 19:24  •  59 • Политика
Работающие водителями и продавцами граждане России рискуют стать невостребованным в течение 10 лет, спасти от этого может их переквалификация - например, в работников приютов для бездомных животных. Об этом заявил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от СР Олег Шеин.
По его мнению, чтобы не бояться роботизации, представители этих профессий должны освоить "сугубо человеческие" специальности, в которых роботы неконкурентоспособны. Такое мнение он выразил в разговоре с "URA.RU".
Ранее ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов заявил, что наиболее массовые профессии в России – продавца и водителя могут исчезнуть с рынка через 10 лет. По словам ректора, работники в этих сферах будут заменены цифровыми сервисами.
Оценивая это предположение, депутат Шеин призвал решать эту проблему переподготовкой. По его словам, человеческий труд будет всегда востребован в сферах, в которых человека не заменит машина. "Там, где важно чувство сопереживания, личное психологическое участие. Это медицина, образование, культура, работа в домах для пожилых людей, приютах для бездомных животных", — пояснил он.

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