Депутат предложил водителям и продавцам спасаться от безработицы в приютах для животных

По его мнению, чтобы не бояться роботизации, представители этих профессий должны освоить "сугубо человеческие" специальности, в которых роботы неконкурентоспособны. Такое мнение он выразил в разговоре с "URA.RU".

Ранее ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов заявил, что наиболее массовые профессии в России – продавца и водителя могут исчезнуть с рынка через 10 лет. По словам ректора, работники в этих сферах будут заменены цифровыми сервисами.

Оценивая это предположение, депутат Шеин призвал решать эту проблему переподготовкой. По его словам, человеческий труд будет всегда востребован в сферах, в которых человека не заменит машина. "Там, где важно чувство сопереживания, личное психологическое участие. Это медицина, образование, культура, работа в домах для пожилых людей, приютах для бездомных животных", — пояснил он.