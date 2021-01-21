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Депутат предложил подключить к торговле детьми государство: Сурматерям предложили платить из бюджета
21 января 2021, 11:25 • 92 • Политика
Суррогатным матерям предложили платить из бюджета. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил подключить к торговле детьми государство. По его мнению, сделать это нужно "в ближайшей перспективе".
По мнению Морозова, суррогатное материнство как репродуктивную технологию нужно приравнять к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
"Нужно нам понять, пусть не в понедельник, но в ближайшей перспективе, уйти от коммерциализации этого вообще сегмента и сделать это государственной оплачиваемой репродуктивной технологией", - заявил депутат на заседании рабочей группы по законодательному регулированию социально значимых вопросов.
Заседание было посвящено суррогатному материнству и вывозу из России рождённых таким способом детей иностранцами.
Депутат предложил подключить к торговле детьми государство, но сначала нужно рассчитать, сколько в России семейных пар хотят получить услугу суррогатного материнства.
"То, что сегодня называется суррогатным материнством, по сути, является индустрией торговли детьми. Россия фактически превратилась в ярмарку суррогатного туризма - к нам приезжают люди из-за рубежа с неизвестными намерениями и увозят детей в неизвестном направлении", - заявил ранее в беседе с Царьградом глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец Феодор Лукьянов.
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