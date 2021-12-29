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Депутат поспорил с судьёй о смертной казни. Даже для террористов
29 декабря 2021, 10:45 • 157 • Политика
Страна, где применяется смертная казнь, не может считаться цивилизованной, заявил депутат Госдумы и зампредседателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.
Попов объяснил, что есть множество преступников, которые заслуживают высшей меры наказания, но они всё ещё живы.
- перечислил депутат.
По его словам, возврат к исполнению смертных приговоров станет деградацией.
- написал Евгений Попов в Telegram.
Ранее глава Конституционного cуда Валерий Зорькин написал о возможности отмены моратория на смертную казнь в России в своей книге. До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить наказание за педофилию.
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