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Депутат поспорил с судьёй о смертной казни. Даже для террористов

29 декабря 2021, 10:45  •  157 • Политика
Страна, где применяется смертная казнь, не может считаться цивилизованной, заявил депутат Госдумы и зампредседателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.
Попов объяснил, что есть множество преступников, которые заслуживают высшей меры наказания, но они всё ещё живы.
Террористы, серийные убийцы, педофилы,
- перечислил депутат.
По его словам, возврат к исполнению смертных приговоров станет деградацией.
Ни одна страна мира, где применяется смертная казнь, не может считаться цивилизованной. Да, США, Япония и Белоруссия тоже,
- написал Евгений Попов в Telegram.
Ранее глава Конституционного cуда Валерий Зорькин написал о возможности отмены моратория на смертную казнь в России в своей книге. До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить наказание за педофилию.

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