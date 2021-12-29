Депутат поспорил с судьёй о смертной казни. Даже для террористов

Страна, где применяется смертная казнь, не может считаться цивилизованной, заявил депутат Госдумы и зампредседателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

Попов объяснил, что есть множество преступников, которые заслуживают высшей меры наказания, но они всё ещё живы.

Террористы, серийные убийцы, педофилы,

- перечислил депутат.

По его словам, возврат к исполнению смертных приговоров станет деградацией.

Ни одна страна мира, где применяется смертная казнь, не может считаться цивилизованной. Да, США, Япония и Белоруссия тоже,

- написал Евгений Попов в Telegram.

Ранее глава Конституционного cуда Валерий Зорькин написал о возможности отмены моратория на смертную казнь в России в своей книге. До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить наказание за педофилию.