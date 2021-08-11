Депутат посоветовал Лукашенко "не запутываться в бизнесе"

Депутат Алексей Чепа прокомментировал условие президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу признания Крыма территорией России и посоветовал главе республики "не запутываться в бизнесе".

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко "Будапештский меморандум абсолютно не мешает официально признать Крым".

Ранее, напомним, во время "Большого разговора с президентом" Лукашенко поставил условие по признанию полуострова территорией России, подчеркнув, что сделает это, когда "последний олигарх в России" начнёт поставлять туда продукцию. А также напомнил о подписанном ранее Будапештском меморандуме, отметив, что "переступит" через свою подпись под документом.

В целом заявление президента Белоруссии о признании Крыма Чепа назвал "немного некрасивым", считая, что ряд крупных отечественных компаний не работают на полуострове, чтобы не попасть под санкции и тем самым не нанести ещё больший урон гражданам России.