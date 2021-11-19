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Депутат Попов объяснил важность исков жителей Донбасса в международные организации

19 ноября 2021, 17:25  •  136 • Политика
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Преступления киевского режима не должны замалчиваться
В результате боевых действий, развязанных Украиной в Донбассе, погибли более 90 детей. За каждую из этих смертей украинские силовики должны понести ответственность. Об этом в беседе с "Народными новостями" заявил депутат Госдумы, журналист и телеведущий Евгений Попов.
Он прокомментировал иски граждан Донецкой Народной Республики, поданные в целый ряд международных инстанций. В своих обращениях авторы призвали к расследованию военных преступлений Украины, чья так называемая "антитеррористическая операция" в регионе сопровождается жертвами среди мирного населения и масштабными разрушениями объектов инфраструктуры.
По словам Евгения Попова, инициатива граждан ДНР очень важна, поскольку преступления киевского режима не должны замалчиваться.
"Это не напрасный труд и все эти документы, заявления, фиксирование фактов военных преступлений киевского режима необходимо собирать для того, чтобы в будущем, а оно непременно настанет, эти люди понесли наказание. Я сам многократно был в Донбассе, я видел, что там происходит и знаю прекрасно, поэтому ничего не должно выйти из поля зрения, это очередная, наверное, уже попытка наказать виновных", — сообщил Попов.
Депутат напомнил, что в результате действий ВСУ в Донбассе за семь лет погиб как минимум 91 ребенок. За каждую из этих смертей, добавил Попов, силовики обязаны ответить.
"С нынешними техническими средствами мы можем персонально вычислить кто ответственен за каждую смерть в Донбассе, и многое уже в этом направлении сделано. Поэтому на месте тех, кто глумится над народом Донбасса, над русскими людьми, которые в Донбассе проживают, я бы не расслаблялся, возмездие, конечно, придет за ними, потому что будет известна фамилия каждого, кто принимал участие в этих расправах над русскими людьми", – подчеркнул он.

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