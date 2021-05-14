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Депутат покинул студию ток-шоу с синяком на лице
14 мая 2021, 10:55 • 204 • Политика
Депутат от украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук покинул студию политического ток-шоу с синяком на лице.
Инцидент произошёл во время передачи "Политика без правил" на украинском телевидении. Во время обсуждения вопроса о запуске рынка земли на Украине экс-депутат Верховной рады Олег Барна и Соломчук поспорили о целесообразности этого процесса.
Спор разгорался, и вскоре политики перешли на прямые оскорбления. После этого Барна встал со своего места, подошёл к Соломчуку, повалил его на пол и нанёс несколько ударов кулаком по лицу.
Драка прекратилась после вмешательства ведущих, однако студию Соломчук покидал с гематомой на лице.
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