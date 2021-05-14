Депутат покинул студию ток-шоу с синяком на лице

Депутат от украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук покинул студию политического ток-шоу с синяком на лице.

Инцидент произошёл во время передачи "Политика без правил" на украинском телевидении. Во время обсуждения вопроса о запуске рынка земли на Украине экс-депутат Верховной рады Олег Барна и Соломчук поспорили о целесообразности этого процесса.

Спор разгорался, и вскоре политики перешли на прямые оскорбления. После этого Барна встал со своего места, подошёл к Соломчуку, повалил его на пол и нанёс несколько ударов кулаком по лицу.

Драка прекратилась после вмешательства ведущих, однако студию Соломчук покидал с гематомой на лице.