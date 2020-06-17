Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"

Компания "Газпром" проводит ремонтные работы газопровода, по которому газ поступает на Украину, однако о демонтаже трубы речи не идёт. Об этом РИА ФАН заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил о том, что российская сторона начала разбирать трубу на границе с Украиной. Решением якобы послужило отсутствие контракта на поставки газа с "Газпромом".

Однако Ананских напомнил о том, что у Москвы и Киева есть контракт о транзите газа на пять лет, а заявления о демонтаже звучат глупо.

"Возможно, идут какие-то ремонтные работы или демонтируются ненужные ответвления, но это никак не сказывается на объёмах и договорных отношениях с Украиной", - поведал он.

При этом парламентарий добавил, что "Газпром" два года пытался договориться с украинцами по вопросу транзита газа, но последние предлагали невыгодные условия. В итоге стороны подписали контракт, и российская компания готова обсуждать и будущие поставки.

А заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил ИА "Экономика сегодня", что Россия активно реконструирует свою газотранспортную систему.

От украинского направления избавиться нельзя, однако Москва не будет нарушать требования европейских чиновников. Но после 2024 года через Украину в Европу будет поступать не более 30 миллиардов кубометров голубого топлива, что автоматически превратит украинскую ГТС в металлолом.

"Проблема заключается в том, что на транзитных поставках завязана доставка газа и во многие регионы Украины, которые потенциально могут остаться без газа. Но при грамотной инженерной работе и инвестициях проблема решаема", - заявил эксперт.