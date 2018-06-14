Депутат Петров предлагает переселять «понаехавших» в Москву и Петербург обратно в русские деревни

Спасать умирающую русскую деревню бросился депутат Заксобрания от Ленинградской области Владимир Петров. Он собирается отправить обратно на малую Родину понаехавших в Москву и Санкт-Петербург. Петров уже подготовил обращение на имя премьера Дмитрия Медведева с идеей создания нового государственного агентства. Оно займется возвращением в село новоиспеченных жителей столиц.

- Как бы трагикомично не звучало, наши столицы не резиновые. Давайте честно скажем, что переезд в Москву или Петербург, чтобы стать продавцом сим карт у метро - дело сомнительное. А ещё надо где-то жить, лечиться, растить детей. Пускай государство поможет таким людям вернуться домой - в Рязань, Новгород, Тулу или Брянск. Поможет с работой, жильем, объявит какую-нибудь налоговую поблажку. Пускайте корни в родных местах, а не вливайтесь в серую массу утреннего метро, - рассказал Петров «КП».

Депутат уверен, что многие переселенцы, отправившиеся покорять Москву, не достигают желаемых вершин.

- По прошествии нескольких лет, а то и месяцев, они уже мечтают о возвращении в родные края или переезде в сельскую местность. Трудно решиться начать новую жизнь в большом городе, а еще труднее вернуться назад. Здесь должна быть помощь государства, на которую желающие должны рассчитывать. Такая программа может включать в себя налоговые послабления, помощь с приобретением жилья, специальная рассрочка по ипотеке и помощь в создании собственного дела или бизнеса. Люди должны понять, что многим будет комфортнее не в городах, а у себя дома, где можно по-настоящему раскрыть свои творческие и деловые потенциалы, - сказал Петров.