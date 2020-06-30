Депутат Петр Толстой: У всех есть время и возможность выразить свою позицию

- Нет никаких сомнений в том, что работа избирательных комиссии по всей стране организована на высочайшем уровне. У всех есть время и возможность выразить свою позицию. Тем, кто воспользовался в Москве и Нижнем Новгороде электронным голосованием, не помешали попытки хакерских атак лишить их права на волеизъявление, - заявил "Комсомолке" телеведущий, депутат Государственной думы Петр Толстой.

В разговоре с специальным корреспондентом "КП" Петр Олегович отметил, что к голосованию по поправкам в Конституцию был подготовлен закон и меры предосторожности связанные с пришедшим в России из-за рубежа коронавирусом.

- Те, кто был на избирательных участках обратили внимание, меры санитарного характера предприняты беспрецедентные. Все сделано для того, чтобы граждане могли спокойно выразить свою волю, - подчеркнул собеседник.

- Не повлияли ли на выбор граждан фейки, которые всплывали в сети интернет?

- Надеюсь, что ни у кого уже не осталось сомнений, что все эти фейки организуются силами и за счет иностранных организаций. Реакция на них у наших общественников, российских журналистов, да и простых граждан была довольно адекватной и негативной. Это говорит о том, что завтра на избирательные участки придут все, кто еще не проголосовал. И ничто не помешает гражданам выразить свою позицию в их законный выходной день.