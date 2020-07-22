Депутат Павел Крашенинников: Очень надеюсь, что тысячу законопроектов мы все-таки не приняли

Итоги исторического думского законодательного марафона (проекты по пандемии + поправки в Конституцию) обозреватель kp.ru Александр Гамов подводит вместе с главой Комитета по законодательству и государственному строительству Павлом Крашенинниковым.

- Павел Владимирович, у Думы, наконец, заканчивается весна, то есть, весенняя сессия. Я вас поздравляю с началом лета!

- Спасибо, Александр. Это очень тонко подмечено! Весенняя сессия началась в январе и заканчивается в июле, вот, видите. А нам нужно еще подвести в комитетах итоги. И, конечно. в регионах попытаться пообщаться с избирателями. Почему попытаться? Все-таки пандемия коронавируса еще не закончилась, нужно соблюдать санитарные правила.

- На комитет по законодательству в связи с подготовкой поправок в Конституцию особенно большая нагрузка легла.

- Нагрузка тем, кто хочет и может работать. Вполне по силам.

- Несколько раз вы были признаны самым влиятельным депутатом. Это о чем-то говорит?

- Конечно, это общественная награда. Благодаря коллегам, благодаря совместной работе. Наши с вами беседа тоже влияют.

- А сколько законодательных актов вы за этот период приняли? Тысячи?

- Вообще, я против постоянного изменения законодательства, потому что граждане, юридические лица, в такой ситуации не успевают за ними следить. Все-таки какие-то базовые положения должны быть системными и долгосрочными.

Но, очевидно, что после принятия поправок в Конституции все, что касается госвласти, вхождения в госслужбу, запрета на наличие чужого иностранного гражданства и так далее, надо переводить в конкретное законодательство. Это все такая правильная и планомерная работа.

Первое чтение – это концепция, второе – это поправки. И третье – это права лингвистической экспертизы, чтобы было на русском языке написано, чтобы запятые были нормально расставлены, чтобы посмотреть на соответствие с другими актами. В том числе, терминологически. Поэтому, конечно, не тысячи.

- С одной стороны, законодатели себе укоротили лето, но, с другой стороны, продвинули Россию вперед.

- Я очень на это надеюсь. Знаете, Александр, как всегда в точку попадаете. У нас, правда, есть нормы Конституции прямого действия, но их нужно все равно развивать, закреплять. И потому продолжаем работать.

А вам и всем радиослушателям пожелание: найти возможность перезагрузиться. Понятно, особо никуда не поедешь, но так, хотя бы отдохнуть.

Павел Крашенинников: «Я очень надеюсь, что тысячу законопроектов мы все-таки не приняли»

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