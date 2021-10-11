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Депутат парировал заблуждения Кикабидзе законом: "С Грузией и Украиной надо жёстче"
11 октября 2021, 18:15 • 42 • Политика
Депутат Евгений Фёдоров парировал заблуждения Вахтанга Кикабидзе законом. Он напомнил о механизмах выхода республик из состава СССР: "С Грузией и Украиной надо жёстче".
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал реакцию граждан на эфир ток-шоу Андрея Малахова на "России 1", в котором принимал участие актёр Вахтанг Кикабидзе.
Ранее артист отметился скандальными русофобскими заявлениями. В частности, он обещал, что ноги его больше не будет в нашей стране, пока Москва "не вернёт" Грузии Абхазию и Южную Осетию.
В связи с этим появление Кикабидзе в эфире федерального канала разозлило некоторых жителей. Telegram-канал Swiss Vatnik заметил, что у создателей программы, судя по всему, "короткая память", раз они пригласили выступать в прайм-тайм человека, который неприкрыто поносил Россию.
Фёдоров, комментируя в беседе с корреспондентом Царьграда эту ситуацию, начал с погружения в саму историю проблемы отношений нашей страны с некоторыми бывшими республиками СССР:
По мнению собеседника "Первого русского", Москве нужно выстраивать свою позицию именно на этих тезисах.
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