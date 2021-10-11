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Депутат парировал заблуждения Кикабидзе законом: "С Грузией и Украиной надо жёстче"

11 октября 2021, 18:15  •  42 • Политика
Депутат Евгений Фёдоров парировал заблуждения Вахтанга Кикабидзе законом. Он напомнил о механизмах выхода республик из состава СССР: "С Грузией и Украиной надо жёстче".
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал реакцию граждан на эфир ток-шоу Андрея Малахова на "России 1", в котором принимал участие актёр Вахтанг Кикабидзе.
Ранее артист отметился скандальными русофобскими заявлениями. В частности, он обещал, что ноги его больше не будет в нашей стране, пока Москва "не вернёт" Грузии Абхазию и Южную Осетию.
В связи с этим появление Кикабидзе в эфире федерального канала разозлило некоторых жителей. Telegram-канал Swiss Vatnik заметил, что у создателей программы, судя по всему, "короткая память", раз они пригласили выступать в прайм-тайм человека, который неприкрыто поносил Россию.
Фёдоров, комментируя в беседе с корреспондентом Царьграда эту ситуацию, начал с погружения в саму историю проблемы отношений нашей страны с некоторыми бывшими республиками СССР:
Что касается Грузии и Украины, с ними нам надо жёстче самим вставать на позицию закона: эти территории вышли из состава Советского Союза незаконно. Вообще, они не вышли. Нет ни одного решения о выходе. Надо с ними регулировать систему отношений, в том числе территориальных отношений, в соответствии с законом. В СССР был специальный закон о выходе, где эти механизмы прописаны. В соответствии с ними, значительные территории Грузии, а тем более Украины являются спорными.
По мнению собеседника "Первого русского", Москве нужно выстраивать свою позицию именно на этих тезисах.
А вот этот советский артист руководствуется той расхожей информацией, которая есть. А надо подавать альтернативную реальную информацию. О том, что формирование грузинского государства незаконно. И с позиции уже этой информации правды нужно вести непосредственно работу с населением Грузии. Есть законное мнение и незаконное. Мы должны продвигать ситуацию, что его мнение по Грузии незаконно. И с этих позиций уже вести с ним работу. И тогда появляются возможности влиять на его участие в наших передачах, - резюмировал парламентарий.

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