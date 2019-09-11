Депутат оценил сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

«Я думаю, что всё-таки, конечно, есть запрос в украинском обществе на нормализацию отношений с Россией. Несмотря на все антироссийские выпады прежнего руководства во главе с Порошенко и такой антироссийский настрой, который был сформирован ангажированными СМИ, всё-таки есть понимание, что мы братские народы и должны стремиться к сближению своих позиций и постепенному восстановлению отношений», — отметил Морозов.

Видимо, Зеленский осторожно пытается следовать в этом русле, предположил депутат.

По словам парламентария, это вызывает у российской стороны некоторый оптимизм.

«Поскольку Россия всегда выступала за то, чтобы отношения с Украиной были нормальными и взаимовыгодными для наших государств», — заключил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН, комментируя сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой, заявил о том, что, по его мнению, в новой администрации Зеленского позиция по этому вопросу пока отсутствует.

В последний раз Украина, как пишет «Коммерсантъ», информировала о планах расторгнуть двусторонние соглашения осенью 2018 года, однако ни один из этих договоров впоследствии не был аннулирован.