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Депутат оценил сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой

11 сентября 2019, 14:24  •  30 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.
 
© duma.gov.ru
 

«Я думаю, что всё-таки, конечно, есть запрос в украинском обществе на нормализацию отношений с Россией. Несмотря на все антироссийские выпады прежнего руководства во главе с Порошенко и такой антироссийский настрой, который был сформирован ангажированными СМИ, всё-таки есть понимание, что мы братские народы и должны стремиться к сближению своих позиций и постепенному восстановлению отношений», — отметил Морозов.

Видимо, Зеленский осторожно пытается следовать в этом русле, предположил депутат.

По словам парламентария, это вызывает у российской стороны некоторый оптимизм.

«Поскольку Россия всегда выступала за то, чтобы отношения с Украиной были нормальными и взаимовыгодными для наших государств», — заключил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН, комментируя сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой, заявил о том, что, по его мнению, в новой администрации Зеленского позиция по этому вопросу пока отсутствует.

В последний раз Украина, как пишет «Коммерсантъ», информировала о планах расторгнуть двусторонние соглашения осенью 2018 года, однако ни один из этих договоров впоследствии не был аннулирован.

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