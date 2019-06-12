|
Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ
12 июня 2019, 17:39 • 38 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
РИА Новости
«Украина сегодня — самый скандальный член ПАСЕ: чуть что не по-украински — так сразу истерики с заламыванием рук и причитаниями. Какие шаги предпримет Украина? Разве что бойкот объявят. Впрочем, не исключаю, что после такого демарша в Совете Европы будет создана атмосфера для диалога, сбалансированного и понятного. Так что угрозы господина Климкина и возможная реакция официального Киева скорее принесут спокойствие в Совет Европы и тем самым дадут делегатам конструктивно работать», — отметил парламентарий.
Ранее Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июня 2019, 02:09
|
07 июня 2019, 11:09
|
06 июня 2019, 05:54
|
07 июня 2019, 10:54
|
08 июня 2019, 09:39
|
08 июня 2019, 09:54
|
09 июня 2019, 02:09