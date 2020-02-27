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Депутат оценил план партии Вакарчука по «возвращению» Донбасса и Крыма

27 февраля 2020, 17:54  •  55 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT план по «возвращению» Крыма и Донбасса украинской партии «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
 
© РИА Новости
 

План предусматривает создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях.

Бальбек подчеркнул, что Вакарчук забыл указать одно, а именно «разрешение властей ЛНР и ДНР и одобрение российских властей Крыма на размещение на их территории каких-то международных миссий».

«Я бы сравнил такое заявление с пухом одуванчиков: эффектно, притягивает взор, но абсолютно бесполезно и кратковременно. Так что план Святослава Вакарчука можно смело сложить вдвое и упрятать под сукно по той простой причине, что он заранее обречён на неудачу», — пояснил парламентарий.

По его словам, с властями и жителями самопровозглашённых ЛНР и ДНР можно «попробовать поговорить о примирении сторон».

«Насчёт «возвращения» — это вопрос очень спорный. А с жителями Крыма разговаривать бесполезно — на Украину они не вернутся», — заключил депутат.

Ранее партия «Голос» Святослава Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма.

Срок реализации — около семи лет, по прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться первые местные выборы.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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