Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На пост Терезы Мэй прочат брутального техника-атлета
Мне очень нравится этот чувак
Украинский посол поставил России ультиматум по провокации в Керченском проливе, ...
Виктор Орбан – эра франко-германской гегемонии в Европе осталась в прошлом
Главная / Украина

Депутат оценил обещание Зеленского сделать Украину «базой для покорения мира»

26 мая 2019, 12:54  •  57 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обещание президента Украины Владимира Зеленского, данное гражданам страны, о создании возможностей для свободной реализации их творческих инициатив.
 
Reuters
 

Такое заявление лидер сделал по случаю 130-летия со дня рождения знаменитого русского авиаконструктора Игоря Сикорского, которого он назвал «знаменитым украинцем».

«Зеленский, как и его предшественники, страдает популизмом и ложной исторической идентичностью. Для популяризации украинского самосознания он не стесняется записывать в ряды почётных граждан талантливых людей Российской империи», — пояснил Бальбек.

Как иронично отметил парламентарий, скоро может выясниться, что восстание Спартака, который «наверняка был украинцем», — это «первый античный майдан».

«А Микеланджело был украинским скульптором, и фамилия у него на «о» заканчивается. Так что всё это — очередной самообман и торговля воздухом», — подчеркнул он.

Бальбек также добавил, что интеллект державы «создают за счёт граждан», а не «плагиатом чужих фамилий».

«А те, кто начал свою политическую жизнь с обмана и популизма, вряд ли добьются серьёзных успехов в продвижении бренда своей стран», — заключил депутат.

Ранее Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
25 мая 2019, 20:39
Депутат Европарламента назвал переговоры с Москвой главной задачей Киева
25 мая 2019, 17:24
Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым
25 мая 2019, 15:39
Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
25 мая 2019, 14:09
Эксперт прокомментировал петицию об отставке главы администрации Зеленского
26 мая 2019, 12:54
Депутат оценил обещание Зеленского сделать Украину «базой для покорения мира»
25 мая 2019, 17:24
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
23 мая 2019, 00:39
"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
24 мая 2019, 18:54
"Обожает Путина, убившего десятки тысяч украинцев": Патриоты Незалежной затравили российскую певицу
20 мая 2019, 20:39
Воинский демарш: Высокопоставленные военные прилюдно показали своё неуважение к Зеленскому
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.