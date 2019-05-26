Депутат оценил обещание Зеленского сделать Украину «базой для покорения мира»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обещание президента Украины Владимира Зеленского, данное гражданам страны, о создании возможностей для свободной реализации их творческих инициатив.

Такое заявление лидер сделал по случаю 130-летия со дня рождения знаменитого русского авиаконструктора Игоря Сикорского, которого он назвал «знаменитым украинцем».

«Зеленский, как и его предшественники, страдает популизмом и ложной исторической идентичностью. Для популяризации украинского самосознания он не стесняется записывать в ряды почётных граждан талантливых людей Российской империи», — пояснил Бальбек.

Как иронично отметил парламентарий, скоро может выясниться, что восстание Спартака, который «наверняка был украинцем», — это «первый античный майдан».

«А Микеланджело был украинским скульптором, и фамилия у него на «о» заканчивается. Так что всё это — очередной самообман и торговля воздухом», — подчеркнул он.

Бальбек также добавил, что интеллект державы «создают за счёт граждан», а не «плагиатом чужих фамилий».

«А те, кто начал свою политическую жизнь с обмана и популизма, вряд ли добьются серьёзных успехов в продвижении бренда своей стран», — заключил депутат.

Ранее Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира».