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Депутат от Словакии упрекнул Запад в лицемерии: "Где была Европа?"

03 марта 2022, 15:50  •  279 • Политика
Депутат из Словакии Милан Угрик раскритиковал западные страны за лицемерное отношение к действиям России. И напомнил о преступлениях Украины.
Угрик выступил в Европарламенте и раскритиковал двойные стандарты Запада. Он обратил внимание на лицемерие в отношении устроенных Западом конфликтов и спецоперации России на Украине.
Где была Европа, когда украинские наёмники убивали детей в Донбассе или жгли мирных людей в Одессе?
- возмутился Угрик.
Царьград продолжает в режиме прямой трансляции рассказывать о спецоперации на Украине. Мы продолжаем добиваться поставленных целей - денацификации и демилитаризации страны, попавшей в заложники к неонацистам, одурманенной политическими амбициями западных игроков.

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