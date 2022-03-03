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Депутат от Словакии упрекнул Запад в лицемерии: "Где была Европа?"
03 марта 2022, 15:50 • 279 • Политика
Депутат из Словакии Милан Угрик раскритиковал западные страны за лицемерное отношение к действиям России. И напомнил о преступлениях Украины.
Угрик выступил в Европарламенте и раскритиковал двойные стандарты Запада. Он обратил внимание на лицемерие в отношении устроенных Западом конфликтов и спецоперации России на Украине.
- возмутился Угрик.
Царьград продолжает в режиме прямой трансляции рассказывать о спецоперации на Украине. Мы продолжаем добиваться поставленных целей - денацификации и демилитаризации страны, попавшей в заложники к неонацистам, одурманенной политическими амбициями западных игроков.
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