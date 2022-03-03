Депутат от Словакии упрекнул Запад в лицемерии: "Где была Европа?"

Депутат из Словакии Милан Угрик раскритиковал западные страны за лицемерное отношение к действиям России. И напомнил о преступлениях Украины.

Угрик выступил в Европарламенте и раскритиковал двойные стандарты Запада. Он обратил внимание на лицемерие в отношении устроенных Западом конфликтов и спецоперации России на Украине.

Где была Европа, когда украинские наёмники убивали детей в Донбассе или жгли мирных людей в Одессе?

- возмутился Угрик.

Царьград продолжает в режиме прямой трансляции рассказывать о спецоперации на Украине. Мы продолжаем добиваться поставленных целей - денацификации и демилитаризации страны, попавшей в заложники к неонацистам, одурманенной политическими амбициями западных игроков.