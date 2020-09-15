Депутат от "Яблока" назвал "позором" главное "детище" Навального

Главное "детище" Навального, проект "Умное голосование", было названо позором представителем партии "Яблоко". Речь идёт о депутате Заксобрания Петербурга и лидере фракции "Яблоко" Борисе Вишневском.

Он обвинил организаторов проекта в обмане и нарушениях, а также в предательстве собственных принципов. Поводом стала поддержка "Умным голосованием" руководителя "Гражданского патруля" Ростислава Антонова, а не кандидата от "Яблока" Натальи Чубыкиной в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

По словам Вишневского, партия "Яблоко" еще до выборов вела борьбу с Антоновым и его "Гражданским патрулём", так как он "поддерживает действующую власть" и "обладает сомнительной репутацией". А основным принципом "Умного голосования", как утверждали сами организаторы, является то, что проект рекомендовал населению наиболее сильных кандидатов, способных одержать победу на голосовании. Вишневский считает, что проект Навального предал собственные принципы и опозорил себя, поддержав Антонова.

"Ничего, кроме слова "позор", у меня для вас в этой ситуации нет", - написал парламентарий в своём Telegram-канале.

"Умное голосование", которое обещало получение мандатов не менее 25% кандидатов из своих списков, а показало результат менее 1%, стало причиной раскола в оппозиционных кругах. Критика со стороны Вишневского является ярким показателем провала проекта Навального, пишет Nation News.