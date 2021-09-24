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Депутат от партии Санду выругался русским матом в молдавском парламенте

24 сентября 2021, 23:55  •  49 • Политика
Фото: Geraint Nicholas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Соратник президента страны быстро перешел с румынского, когда чуть не упал с трибуны
В зале молдавского парламента прозвучало емкое русское нецензурное слово. Матом невольно выругался депутат партии "Действие и солидарность" Борис Маркоч в ходе пленарного заседания.
Судя по видеокадрам, появившимся в СМИ, соратник президента Молдавии Майи Санду живенько мчался к трибуне, с которой он должен был представить законопроект. И буквально на пороге помоста политик зацепился, вероятно, за ступеньку и громко и отчетливо произнес матерное ругательство.
"Женщины, когда рожают, кричат на родном языке. А депутаты, когда спотыкаются, на каком? Не иначе Маркоч ФСБшник", – поддела прозападника "Комсомольская правда в Молдове" в своем телеграм-канале.
Как отмечает "ПолитНавигатор", "Действие и солидарность" пытается закрепить в Республике румынский язык, которым они вытесняют молдавский и русский.

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