Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно

Депутат Госдумы Александр Ильтяков, известный своей принципиальной позицией по отношению к традиционным ценностям, поддерживающий Церковь, внезапно оказался в центре скандала… оскорбив православный храм. Он сравнил его с "сараем". Жители района, которые в тот момент были на встрече с ним, отреагировали мгновенно - часть из них просто ушла, услышав подобное от политика.

Встреча с жителями Половинского района в Курганской области обернулась скандалом. Депутат Госдумы Александр Ильтяков оскорбил православный храм.

Всё случилось после того, как местный священнослужитель заметил, что сейчас важнее достроить храм.

"А для кого строить ваш сарай?" - парировал в ответ парламентарий.

Местным жителям не пришлись по душе такие слова депутата, известного своим принципиальным отношением к традиционным ценностям, поддержкой Церкви. Народ отреагировал мгновенно - часть пришедших на встречу с Ильтяковым тут же развернулась и ушла.

В беседе с URA.RU депутат объяснился, уточнив, что назвал "сараем" место, которое жители не могут построить 15 лет. В него, по словам парламентария, местные готовы были ходить молиться, а в приспособленную избушку нет.

Руководитель идеологического отдела "Первого русского" Михаил Тюренков, комментируя произошедший инцидент, обратил внимание на существование "серьёзной проблемы, когда чиновники, депутаты и предприниматели, даже не являющиеся откровенными безбожниками и помогающие Церкви, относятся к священнослужителям как к "обслуживающему персоналу".

"Позволяя в адрес клириков панибратство и даже хамство, порой на грани кощунства. И случай с депутатом Ильтяковым, к сожалению, не единичен, - отмечает эксперт. - Но "слуги народа", считающие себя "хозяевами жизни", должны понимать: каким бы ни был тот или иной иерарх или же простой священник, непочтительно публично обращаясь к нему, ты оскорбляешь всю Церковь".

Михаил Тюренков рассказал на эту тему "отрезвляющий" анекдот о том, как апостол Пётр не пустил в рай душу умершего бизнесмена, построившего множество храмов.

"На возражение, мол, так я же потратил на Церковь кучу денег, апостол ответил: "А деньги мы вам вернём". Надеюсь, этот анекдот отрезвит многих людей в дорогих костюмах, позволяющих себе неподобающее отношение к служителям Церкви Христовой", - резюмировал эксперт.

Ранее, напомним, Александр Ильтяков прославился в интернете после того, как опубликовал на личных страницах в социальных сетях видео в поддержку традиционных ценностей. В небольшом ролике депутат читает Библию:

"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их".

После Александр Ильтяков добавляет, что Господь "не создавал педерастов и лесбиянок".