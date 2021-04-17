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Депутат осадил обнаглевшее НАТО: То Крым отдай, то пролив освободи. Нечего!
17 апреля 2021, 10:40 • 99 • Политика
Депутат Госдумы Руслан Бальбек посчитал наглостью требование НАТО к России обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства. "То Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести? - осадил альянс парламентарий. - Пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать".
Ранее, напомним, Россия обнародовала планы с 24 апреля по 31 октября приостановить возможность права мирного прохода через свои территориальные воды для иностранных военных кораблей и других государственных судов сразу в трёх районах Чёрного моря.
В НАТО, чьи военные корабли регулярно курсируют в Чёрное море и обратно, тут же выразили обеспокоенность из-за планов России ограничить доступ в Азов и черноморскую акваторию. Пресс-служба Североатлантического альянса распространила комментарий официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, в котором она заявила, что ограничение доступа, мол, "неоправданный шаг и часть более широкой модели дестабилизирующего поведения России".
"Мы призываем Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море и предоставить свободу судоходства", - говорится в её заявлении.
В России очередное требование НАТО к русским вызвало гневную реакцию. Депутат Госдумы Руслан Бальбек и вовсе расценил заявление Лунгеску как наглость, напомнив, что именно России решать, кого ей пускать через Керченский пролив.
"Может, им ещё наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? - негодует парламентарий в интервью РИА Новости в ответ на прозвучавшие требования из альянса. - Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить?"
Бальбек уверен, что в Североатлантическом альянсе "обойдутся без Азовского моря", и предложил судам НАТО заходить в другие порты, "а на чужие проливы нечего рот разевать".
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