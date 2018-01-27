Депутат: Олимпийцы России похожи на побитую собаку у дверей МОК

• 368 • Политика

Вице-спикер Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение МОК по российским спортсменам.

Российские спортсмены должны были отказаться от участия в ОИ-2018 после отстранения России от предстоящей Олимпиады. Такое мнение Царьграду выразил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

По его словам, "в тот самый момент наша страна и наши спортсмены должны были проявить чувство гордости, чувство ответственности, чувство патриотизма" и отказаться от участия в ОИ.

Депутат полагает, что происходящее сейчас является следствием того решения, которое приняли, когда "всю страну, всю национальную сборную, всю паралимпийскую сборную незаконно отстранили от участия в Олимпийских играх".

"Олимпийское движение России мне сейчас напоминает побитую собаку, которая валяется у здания Международного Олимпийского комитета, и каждый мимо проходящий стремится как можно сильнее ее пнуть", - добавил вице-спикер.

Он напомнил, что регулярно вылезают новые ограничения в отношении РФ: запретили гимн, запретили флаг, не допустили ведущих спортсменов, задумались о запрещении использования флага болельщиками на трибунах, теперь запретили атлетам использовать символику.

"Дальше что? Дальше запретят спортсменам петь гимн, болельщикам петь гимн на трибунах под страхом смертной казни", - заметил собеседник Царьграда.

Лебедев подчеркнул, что "официально отказываться от участия в Олимпиаде нельзя" из-за санкций Олимпийского движения. Однако "неофициально каждый спортсмен мог принять решение и сказать: "Россию отстранили - я не поеду тоже". Таких атлетов оказалось очень мало, добавил он.

Парламентарий отметил, что спортсменов можно понять. Но не в случае "когда на карте весов, с одной стороны, твое личное желание и амбициозность, а с другой - честь страны".