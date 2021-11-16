Депутат Олег Дунда озвучил решение фракции президента отправить украинских военных на помощь полякам

До сих пор максимум, на что решался Владимир Зеленский, была отправка соединений МВД (отряды «местной самообороны» и «Национального корпуса») к белорусской границе. Для «поддержания порядка», а вовсе не в целях военной агрессии. Тем самым Зеленский как бы подчёркивал, что о военном противостоянии речи не идёт – ведь военные в операции в принципе не задействованы, а, стало быть, говорить о «войне с Белоруссией» нет ни малейшего повода. Теперь же, после демарша Дунды, ситуация меняется в корне.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Теоретически решение отправить украинских военных в Польшу, принятое фракцией президента и озвученное депутатом Дундой, должно быть оформлено решением Совбеза. Но глава СНБО Данилов молчит и не комментирует заявление Дунды. Молчание в данном случае – золото, по всей видимости, Данилов осознаёт, чем запахло, – реальной войной. Ведь в Польшу уже выдвинулись ветераны войны на Донбассе из добровольческих соединений (пока – в основном из «Азова», подконтрольного «белому вождю» нацистов Андрею Билецкому). Цель их ясна – устроить вооружённую провокацию (оказывая медвежью услугу бряцающим оружием, но не желающим по-настоящему воевать полякам), чтобы перевести ситуацию в горячую фазу. Но если в Польше к тому же окажутся украинские военные, ситуация может зайти куда дальше горячей фазы, и стать «казус белли» для Москвы и Минска. А украинские военные в Польше объявятся уже со дня на день – если, конечно, Минобороны не даст заднюю, а СНБО объявит о готовности оказать военную помощь Варшаве. «Слуги народа», по всей видимости, недооценивают ситуацию, если продолжают давить на газ в ситуации, когда логичнее было бы затормозить.

Дунда, к слову, выступая в эфире украинского телеканала «Первый», приветствовал решение Лондона отправить на Украину бойцов спецназа (напомним, что речь шла о 600 спецназовцах у белорусской границы и ещё 600, выдвинувшихся в Одессу, куда также вскоре отправятся 500 американских военных, дожидающихся команды и временно расквартированных в Кишинёве). Участие в горячей фазе американцев и англичан, по логике Киева, должно напугать Москву и Минск и гарантировать украинским провокаторам безопасность их действий.