Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызо...
Нацист признал Украину Россией
Главная / Украина

Депутат Олег Дунда озвучил решение фракции президента отправить украинских военных на помощь полякам

16 ноября 2021, 15:20  •  263 • Украина
До сих пор максимум, на что решался Владимир Зеленский, была отправка соединений МВД (отряды «местной самообороны» и «Национального корпуса») к белорусской границе. Для «поддержания порядка», а вовсе не в целях военной агрессии. Тем самым Зеленский как бы подчёркивал, что о военном противостоянии речи не идёт – ведь военные в операции в принципе не задействованы, а, стало быть, говорить о «войне с Белоруссией» нет ни малейшего повода. Теперь же, после демарша Дунды, ситуация меняется в корне.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Теоретически решение отправить украинских военных в Польшу, принятое фракцией президента и озвученное депутатом Дундой, должно быть оформлено решением Совбеза. Но глава СНБО Данилов молчит и не комментирует заявление Дунды. Молчание в данном случае – золото, по всей видимости, Данилов осознаёт, чем запахло, – реальной войной. Ведь в Польшу уже выдвинулись ветераны войны на Донбассе из добровольческих соединений (пока – в основном из «Азова», подконтрольного «белому вождю» нацистов Андрею Билецкому). Цель их ясна – устроить вооружённую провокацию (оказывая медвежью услугу бряцающим оружием, но не желающим по-настоящему воевать полякам), чтобы перевести ситуацию в горячую фазу. Но если в Польше к тому же окажутся украинские военные, ситуация может зайти куда дальше горячей фазы, и стать «казус белли» для Москвы и Минска. А украинские военные в Польше объявятся уже со дня на день – если, конечно, Минобороны не даст заднюю, а СНБО объявит о готовности оказать военную помощь Варшаве. «Слуги народа», по всей видимости, недооценивают ситуацию, если продолжают давить на газ в ситуации, когда логичнее было бы затормозить.
Дунда, к слову, выступая в эфире украинского телеканала «Первый», приветствовал решение Лондона отправить на Украину бойцов спецназа (напомним, что речь шла о 600 спецназовцах у белорусской границы и ещё 600, выдвинувшихся в Одессу, куда также вскоре отправятся 500 американских военных, дожидающихся команды и временно расквартированных в Кишинёве). Участие в горячей фазе американцев и англичан, по логике Киева, должно напугать Москву и Минск и гарантировать украинским провокаторам безопасность их действий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





263
Источник
Похожие новости
15 ноября 2021, 09:00
Новый этап войны Офиса президента и Ахметова. Олигарх обнуляет санкции Совбеза
15 ноября 2021, 09:00
Британия открывает на Украине собственную военно-морскую базу
16 ноября 2021, 09:30
Пощёчина и издевательство: Порошенко возмущён указом Путина по Донбассу
16 ноября 2021, 13:35
Плач Украины. Киев призывает ЕС пригрозить России
15 ноября 2021, 10:45
«Падающего — подтолкни»? Тарас Креминь как «полезный идиот» Москвы
15 ноября 2021, 09:00
Ницой предложила сажать тех, кто проклинает украинский на улице
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
10 ноября 2021, 20:30
Энергетическая блокада Украины. В СНБО начали грозить "ответкой" Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.