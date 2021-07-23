Депутат объяснил решение РФ привлечь население Донбасса к выборам в ГД

Задача России — обеспечить конституционные права всех граждан страны вне зависимости от того, где они проживают, в том числе и в Донбассе. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя протест МИД Украины по этому поводу.

«Такое решение не может обострять отношения, которые уже не существуют. Украина сегодня все наши соглашения, все наши отношения умножила на ноль, и, естественно, пожинает результаты своих действий. <…> Задача России — обеспечить конституционные права, политические права всех граждан России вне зависимости от того, в какой стране и в какой части мира они проживают. Поэтому мы такое право гражданам России сегодня даем, в том числе и тем, которые проживают в Донбассе», — отметил депутат.

По словам политика, это результат ответственности РФ за своих соотечественников, которые проживают в любой стране. В связи с этим Водолацкий поинтересовался, почему такое право у граждан России должно быть отобрано из-за того, Украина высказывает какие-то претензии или недопонимания.

Ранее в этот день МИД Украины выразил протест в связи с постановлением ЦИК России о привлечении жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму. Соответствующее решение в Центризбиркоме приняли во вторник, 20 июля.

По мнению украинского внешнеполитического ведомства, подобные действия указывают на нарушение Москвой международного права. Также в МИДе выразили уверенность, что организация избирательного процесса на неподконтрольной Украине территории и привлечение к нему местного населения «ставит под сомнение легитимность результатов выборов».

В связи с этим дипведомство призвало международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты этих выборов на неподконтрольной территории Украины, а также «усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.