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Депутат обвинил ООН в неадекватности

13 мая 2021, 13:50  •  131 • Политика
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал вооружённый конфликт, который вновь разгорелся в мае между Израилем и Палестиной.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что ООН неадекватно реагирует на "вызовы и риски современности". Он сказал, что сейчас очевидна необходимость глобально реформировать ООН или же создать альтернативную организацию, которая будет представлять интересы большиснтва стран и народов.
"Разгорающийся межнациональный конфликт между евреями и арабами в виде продолжающихся столкновений на улицах и обоюдных ракетных обстрелов, в том числе мирного населения, обнажил тот факт, что ООН в современных условиях потеряла всё, что было наработано за время её существования", - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, в мае начался конфликт между израильской полицией и палестинцами из-за того, что силовики не позволили находится мусульманам у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, и суд постановил выселить несколько палестинских семей из районов Иерусалима.
Из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет на израильские города.
Открытое заседание Совета Безопасности ООН может пройти 14 мая, сообщают СМИ.
Скриншот из Телеграм-канала ДУМАем

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