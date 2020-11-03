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Депутат о новых наказаниях для педофилов: Тюремное заключение кастрация не заменит

03 ноября 2020, 11:35  •  80 • Политика
Депутат Анатолий Выборный рассказал о новых наказаниях для педофилов, которые может одобрить Государственная Дума. Речь идёт о химической кастрации, которая дополнит, но не заменит тюремное заключение.
Государственная Дума может рассмотреть уже в конце 2020 года в первом чтении законопроект о химической кастрации педофилов. Об этом изданию "Парламентская газета" рассказал депутат Анатолий Выборный.
2 ноября он передал на отзыв в кабмин и Верховный суд России саму инициативу. По замыслу создателей, она позволит снизить число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которое за последние пять лет выросло на 20%.
По словам Выборного, очень часто подобные преступления совершают взрослые. Больше всего его беспокоит рецидив, ибо психиатрия не всегда эффективна. Поэтому важно разорвать причинно-следственную связь между заболеванием и поступком.
"Изоляция преступника не излечивает его от расстройства сексуального предпочтения. Поэтому мы предлагаем возможность применения к этим лицам таких принудительных мер медицинского характера, как химическая кастрация", - пояснил он.
Изменения внесут в статью 99 Уголовного кодекса, которая предусматривает принудительные меры медицинского характера. Также появится новый термин - химическая кастрация (введение в организм препаратов, подавляющих сексуальное влечение).
Такое наказание будет предусмотрено статьями 131 (изнасилование), 132 (ненасильственные действия сексуального характера), 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия) и 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летия). Тюремное заключение кастрация не заменит.
Что касается судебных ошибок, то всё зависит от профильных ведомств. К тому же парламентарий считает вероятность ошибки минимальной.
Ранее идею о химической кастрации педофилов не поддержал депутат Государственной Думы Олег Нилов. В интервью телеканалу "360" он поведал, что педофилов и террористов бессмысленно лечить или перевоспитывать.
Поэтому парламентарий напомнил про смертную казнь.
"Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку", - поведал парламентарий.
А депутат Дмитрий Свищев считает, что в России необходимо отказаться от практики условно-досрочного освобождения осуждённых педофилов. Самыми опасными преступлениями после военных являются те, что связаны с производством наркотиков и насилием над детьми.
За такие проступки необходимо наказывать максимально сурово. Однако сейчас судебная практика сложилась таким образом, что педофилов могут отправить в тюрьму на меньший срок, чем коррупционеров, передаёт РИА ФАН.

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