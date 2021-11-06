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Депутат-новичок готовит "революцию" в Госдуме: "И пусть не говорят, что не видели"
06 ноября 2021, 15:35 • 20 • Политика
Депутат-новичок, актёр Дмитрий Певцов высказался об изменениях в Госдуме. Парламентарий считает нужным исправить подход к нижней палате парламента. В том числе рассказал о грядущих поправках в бюджет сферы образования и новой идее. "И пусть депутаты потом не говорят, что они ничего не видели", - предостерёг артист.
Ранее Царьград уже писал о критике, которой подверг предложенный Минфином бюджет России известный экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин. О необходимости внесения правок в бюджет высказался и депутат-новичок, известный актёр Дмитрий Певцов.
В частности, в своём Instagram он анонсировал три важных поправки в сфере образования. Речь идёт о "разгрузке" учителей, выделении дополнительных денег на ремонт и оснащение образовательной инфраструктуры, а также о "реформировании малополезных надзорных ведомств". О каких именно, в сообщении не говорится.
Кроме того, Певцов предлагает революционную, судя по его отзыву, идею, рассуждая о представителях власти и работе нижней палаты парламента.
"Они привыкли, что Государственная Дума - это не место для дискуссий, - обратил внимание артист. - Это нужно исправлять".
Для своих коллег-депутатов Певцов намерен сделать специальную рассылку с наглядным "пособием" в виде альбома, в котором будут опубликованы фото из учреждений образования, требующих ремонта.
"И пусть депутаты потом не говорят, что они ничего не видели", - подвёл итог Певцов.
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